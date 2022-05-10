В Австрии при крушении поезда погиб по меньшей мере один человек

По меньшей мере один человек погиб, еще 13 пострадали при сходе с рельсов поезда в округе Мёдлинг в федеральной земле Нижняя Австрия. Об этом сообщила в понедельник австрийская газета Kronen Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины инцидента не уточняются. По данным газеты, на месте работают спасатели и сотрудники Красного Креста.

"В настоящее время движение поездов между Ахау и Мюнхендорфом невозможно. Причина - несчастный случай", - сообщила в Twitter компания "Австрийские железные дороги".