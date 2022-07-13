Будущего британского премьера изберут из восьми кандидатов

Число кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании уменьшилось до восьми человек. Об этом сообщил во вторник Грэм Брейди, глава парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания нового партийного лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для того, чтобы принять участие во внутрипартийной избирательной кампании, кандидату требовалось заручиться поддержкой не менее 20 коллег по Консервативной партии. Всего фракция тори в Палате общин британского парламента насчитывает 358 депутатов.

В итоге к первому кругу голосования, которое намечено на 13 июля, допущены: бывший министр финансов Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра торговли Пенни Мордонт, министр финансов Надим Захави, бывший глава МИД Джереми Хант, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен и депутат Кеми Бэйднок. При этом Брейди не стал уточнять, поддержку какого числа парламентариев-тори получил каждый из прошедших первичный отбор кандидатов.

Порог 20 голосов не смогли преодолеть экс-глава Минфина Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти. Министр транспорта Грант Шэппс ранее во вторник сам снял свою кандидатуру, поддержав бывшего коллегу по кабинету министров Сунака.