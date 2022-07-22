Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией

В сообщении на сайте порта Роттердама говорится, что контейнерные перевозки из России и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Также в ожидании вступления в силу санкций на импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) сокращаются объемы поставок этих товаров. Компании в ЕС ориентируются на импорт из других стран.

В целом грузооборот порта за первые полгода вырос на 0,8 процента в годовом выражении. В первую очередь на динамику повлиял резкий рост импорта СПГ и угля, что связано с санкциями против России.

О проблемах с погрузкой судов с российскими грузами в Роттердаме стало известно еще в начале марта. По данным Bloomberg, объем контейнерного импорта в Россию по состоянию на июнь сократился по сравнению с пиком в ноябре 2021 года на 60 процентов.