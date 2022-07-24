Сельхозсектор Италии может понести ущерб до €6 млрд из-за засухи

Ущерб от засушливой погоды в Италии может достичь шести миллиардов евро, при этом ВВП сельскохозяйственной отрасли рискует сократиться на 10%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила ведущая итальянская экономическая газета Il Sole 24 Ore, ссылаясь на данные ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

В Италии сложилась серьезная ситуация с засухой, четверть территории страны находится под угрозой опустынивания. Итальянские аграрии предупреждают, что урожай твердых сортов пшеницы, используемых для изготовления макаронных изделий, вероятно, сократится на 30%, а мягких сортов - на 20%. Вместе с этим в некоторых регионах потери урожая могут составить до 40%, отмечает издание.

При этом более критическая ситуация складывается с урожаем кукурузы: урожай сократится вдвое, поскольку засуха сильнее всего поразила области Ломбардия, Пьемонт, Венето и Эмилия-Романья - регионы, на которые приходится почти 90% всего национального производства, указывает газета.

Кроме того, в некоторых районах прогнозируется потеря 70% урожая фруктов и овощей. В Coldiretti затруднились оценить перспективы урожая винограда, однако указали, что падение производства более чем вероятно.

Жаркая погода установилась на территории Италии в этом году раньше обычного. Из-за засухи режим чрезвычайной ситуации объявлен в пяти областях: в Пьемонте, Фриули-Венеции-Джулии, Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье. Уровень реки По и главных водных резервуаров на севере Апеннин опустился до рекордных за последние 70 лет показателей из-за отсутствия дождей. В Вероне введены ограничения по использованию пресной воды. В Милане отключены фонтаны. Из-за рекордно высоких температур и засухи ухудшилась ситуация с пожарами.

Всю неделю во многих городах Италии действовал наивысший уровень опасности из-за жары. В воскресенье министерство здравоохранения республики объявило красный уровень погодной опасности в 19 крупных итальянских городах, включая Рим, в связи с ожидаемой температурой выше 40 градусов Цельсия.