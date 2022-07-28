Инфляция в ФРГ в июле замедлилась и составила 7,5%

Инфляция в Германии в июле, по предварительным данным, несколько замедлилась и составила 7,5%. Об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, потребительские цены в июле выросли на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В июне инфляция в ФРГ достигла 7,6%. В мае она составила рекордные 7,9%, в третий раз подряд превысив максимальный показатель. Последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой в 1973-1974 гг., когда цены на нефть резко выросли в результате нефтяного кризиса.

По сравнению с июнем потребительские цены в июле выросли на 0,9%. При этом в ведомстве отметили, что после начала боевых действий на территории Украины особенно выросли цены на энергоносители, что оказало существенное влияние на уровень инфляции. Например, в июле 2022 года цены на энергоресурсы выросли на 35,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Цены на продукты питания также увеличились на 14,8%. "К этому следует добавить влияние на цены прерванных цепочек поставок в результате пандемии коронавируса", - подчеркнули в ведомстве.

Окончательные данные по инфляции за июль будут опубликованы 10 августа.