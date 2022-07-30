Около 20 человек пострадали при аварии с автобусом в Испании

Около 20 человек пострадали в субботу в испанском автономном сообществе Каталония в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом. Об этом сообщила газета La Vanguardia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, авария произошла в районе населенного пункта Рубио в провинции Барселона. Всего в автобусе находились около 50 человек.

По данным региональной пожарной службы, в результате ДТП не менее четырех человек оказались заблокированы внутри транспортного средства. Трем из них уже удалось помочь выбраться.

Причины ДТП пока не уточняются.