«ПСЖ» собирается ускорить переговоры о продлении контракта с Месси

«Пари Сен-Жермен» собирается продлить соглашение с форвардом Лионелем Месси, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По инфомрации источнкиа, руководство париского клуба хочет ускорить переговоры о продлении контракта с аргентинцем.

Напомним, Месси стал игроком «ПСЖ» в 2021 году. В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1. Месси принял участие в 34 матчах в составе столичной команды, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Накануне «ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче второго тура Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси впервые за 17 лет не был включен в список претендентов на «Золотой мяч» — награду, вручаемую лучшему футболисту года в мире.