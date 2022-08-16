В Болгарии зафиксировали рекордную инфляцию

Национальный статистический институт Болгарии объявил во вторник о рекордных темпах инфляции в стране, этот показатель в июле достиг 17,3% в годовом исчислении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечено, что по сравнению с июнем наибольший рост цен в июле отмечен в группе развлечение и культура (плюс 7,4%), жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 5,2%. Также на 4,1% подорожали шоколадные изделия и цитрусовые, на 3,1% творог, на 2,9% сыр, на 2,6% сахар и другие продовольственные товары.

При этом подешевели одежда и обувь (минус 2%), транспорт (минус 1,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (минус 0,1%).