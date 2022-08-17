Нефтяной фонд Норвегии потерял $173 млрд в первой половине 2022 года

Норвежский государственный пенсионный фонд, также известный как нефтяной фонд, в первой половине 2022 года понес убытки в размере 1,68 триллиона норвежских крон ($173 млрд), что соответствует 14,4% стоимости всех его вложений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подобная ситуация стала следствием роста процентных ставок, высокой инфляции и конфликта в Европе. Стоимость инвестиций фонда в акции снизилась на 17%, в облигации - на 9,3%, особенно сильно - на 28% - упали акции технологических компаний", - заявил глава фонда Николай Танген. Он добавил, что "положительную динамику за прошедшие 6 месяцев показали только энергетический сектор - 13%", а также "вложения фонда в недвижимость - 7,1%".

По данным Института национальных фондов благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций, их стоимость составляет около $1,3 трлн. 68,5% его активов вложено в ценные бумаги, 28,3% - в облигации, 3% - в недвижимость, остальные 0,2% - в инфраструктуру возобновляемой энергетики.