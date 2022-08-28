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Толпа выкрикивала оскорбления в адрес Макрона во время его поездки в Алжир

Европа Материалы 28 августа 2022 03:03 (UTC +04:00)
Толпа выкрикивала оскорбления в адрес Макрона во время его поездки в Алжир

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний день своего визита в Алжир подвергся нападкам со стороны прохожих, которые выкрикивали оскорбления в его адрес. Соответствующие кадры опубликовал телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время поездки президента в портовый город Оран на севере страны. После посещения часовни Санта-Крус Макрон решил прогуляться по соседним улицам и пообщаться с прохожими. Однако, как сообщает телеканал, после первых положительных возгласов и фото с рукопожатиями обстановка быстро накалилась.

Так, группа прохожих начала скандировать грубые оскорбления в адрес французского лидера. Некоторые выкрикивали лозунги против Франции и ее политики в отношении Алжира. Глава государства проигнорировал эти выкрики и, поблагодарив собравшихся, сел в свой автомобиль.

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