ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме

Евросоюз решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, но полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ не будет. Об этом в среду сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в столице Чехии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский союз отменит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией", - заявил Сийярто в видеообращении из Праги, размещенном в социальных сетях. В то же время он уточнил, что достичь консенсуса в ЕС по поводу предложения о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам не удалось, поскольку против этого выступили несколько стран, включая Венгрию. "Суть в том, что полный запрет на визы для российских граждан не вступит в силу", - подытожил венгерский министр.