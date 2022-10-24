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Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Европа Материалы 24 октября 2022 00:33 (UTC +04:00)
Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году, - говорится в опубликованном в воскресенье вечером заявлении Джонсона. - Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно".

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