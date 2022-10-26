Mercedes уходит из России

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать доли в своих "дочках", включая завод в Подмосковье, дилеру "Автодом". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

"Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору, компании "АВТОDОМ", — отмечается в сообщении.

В "Автодоме" в свою очередь заявили, что намерены сделать все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда на территории России.