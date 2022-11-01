В Дании состоятся парламентские выборы

Выборы в Фолькетинг (однопалатный парламент Дании) пройдут во вторник в скандинавском королевстве. После 27-дневной предвыборной кампании датчане должны будут решить, останется ли у власти правительство социал-демократов с поддерживающими его партиями или на смену ему придет союз правоцентристов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего за 179 мандатов, два из которых достанутся представителям Гренландии и Фарерских островов, будут бороться кандидаты от 14 партий. Для прохождения в парламент требуется поддержка не менее 2% избирателей.

Участки для голосования открываются в 09:00 по местному времени, прием голосов завершится в 20:00.