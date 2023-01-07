Британский премьер встретится с лидерами профсоюзов, чтобы остановить забастовки

Глава правительства Великобритании Риши Сунак встретится с лидерами британских профсоюзов, чтобы договориться о прекращении массовых забастовок. Как сообщает в субботу газета Financial Times, встреча должна состояться в понедельник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу Сунак заявил о том, что приглашает руководство профессиональных объединений на "взрослый разговор", чтобы обсудить их требования с акцентом на том, что страна "может себе позволить" и что "будет разумно". При этом профсоюзы намерены настаивать на индексации зарплат своих членов выше уровня инфляции, которая по итогам 2022 года близка к рекордным за последние 40 лет 11%.

Руководство профсоюза пожарных уже назвало инициативу кабмина "пустым обещанием" и "бессмысленным пиар-ходом". Эмма Рансвик, возглавляющая профсоюз британских врачей и студентов медицинских вузов, охарактеризовала предложение правительства обсудить статистику повышения зарплат в госсекторе как смехотворное. Критически к предстоящей встрече относятся и представители других профессиональных объединений, участвующих в стачках на протяжении последних месяцев.

Самая масштабная за несколько десятилетий волна забастовок, вызванная резким ростом инфляции и падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила королевство в декабре. В стачках принимают участие медработники, железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля, почтальоны, водители автобусов, экзаменаторы по вождению, учителя и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции, поскольку подобные меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и создадут дополнительную нагрузку на бюджет.