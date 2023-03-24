UBS выплатит некоторым сотрудникам Credit Suisse в Азии премии за выслугу лет

Швейцарский банк UBS намерен выплатить отдельным сотрудникам азиатских подразделений поглощенного им банка Credit Suisse премии за выслугу лет. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, начальник департамента по управлению капиталом UBS Икбал Хан пообещал выделить средства на вознаграждение на следующей неделе, чтобы конкуренты не смогли переманить к себе ведущих сотрудников Credit Suisse в странах Азии, воспользовавшись прекращением деятельности банка. По данным агентства, прежде всего речь идет об отделениях в Сингапуре и Гонконге. С сентября прошлого года в них уволилось более десятка сотрудников руководящего звена.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS за 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью Bloomberg сообщил о значительном оттоке клиентов. Ожидается, что слияние банков завершится к второй половине 2023 года.