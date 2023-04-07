Полиция Франции задержала подростка по подозрению в подготовке теракта

Служба внутренней разведки Франции арестовала 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", информирует местная газета The Local France со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В материале отмечается, что тинейджер готовил террористический акт во имя идеологии «Исламского государства» (организация запрещена в России). Полиция задержала его в департаменте Верхний Рейн на северо-востоке страны.

По словам источника, у задержанного обнаружили элементы для изготовления взрывных устройств, а также много видеоматериалов, пропагандирующих запрещенную террористическую организацию.