Число погибших при стрельбе в Сербии увеличилось до восьми

Число погибших в результате стрельбы, которая произошла 4 января в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми, информирует газета «Блиц», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди убитых уточнены две личности - это 21-летний полицейский и его младшая сестра, возраст которой не уточняется.

Еще семерым пострадавшим потребовались операции. Среди раненых есть дети.

Считается, что стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять. Стрелок все еще на свободе, в регионе объявлен план «Вихрь». Его ищут в Шепшине.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал трагедию терактом.