Британская полиция изучает новые сведения о нарушении Джонсоном коронавирусных правил

Полиция Великобритании изучает новые сведения, полученные от секретариата кабинета министров, о том, что бывший премьер-министр Борис Джонсон (2019-2022) неоднократно нарушал коронавирусные ограничения, организуя встречи со своими друзьями в загородной резиденции Чекерс во время пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В четверг мы получили сообщение о потенциальных случаях нарушения мер по защите здоровья в период с июня 2020 года по май 2021 года в [поместье] Чекерс, [графство] Бакингемшир. В настоящий момент мы изучаем эту информацию", - заявил представитель полиции, слова которого во вторник приводит газета The Times. В правоохранительных органах Лондона добавили, что также изучают сведения о новых случаях нарушения Джонсоном коронавирусных правил в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10.

В свою очередь представитель бывшего главы правительства заявил, что упомянутые встречи были проведены в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. По его словам, речь идет о "политически мотивированной попытке состряпать что-то из ничего".