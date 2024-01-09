Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Швеция утроит производство артиллерийских боеприпасов

Европа Материалы 9 января 2024 22:20 (UTC +04:00)
Швеция утроит производство артиллерийских боеприпасов

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Шведское правительство намерено утроить производство артиллерийских боеприпасов и значительно увеличить темпы производства в ближайшие годы.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Джонсон, сообщает Trend.

Прежде всего, речь идет о снарядах калибра 155 мм, поставляемых в Украину. Фактически их производство уже увеличилось, но, по мнению правительства, этого недостаточно.

За увеличение производства выступают и социал-демократы, находящиеся сейчас в оппозиции. Они предлагают использовать государственные кредитные гарантии, чтобы предприятия ВПК могли расширить свои производственные мощности.

Также могут быть реализованы целевые долгосрочные закупки боеприпасов и сотрудничество с другими скандинавскими странами для сокращения сроков доставки боеприпасов как в Швецию, так и в Украину.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости