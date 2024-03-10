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Польский парламент принял закон о выходе из ДОВСЕ

Европа Материалы 10 марта 2024 02:41 (UTC +04:00)
Польский парламент принял закон о выходе из ДОВСЕ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Польский парламент проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Отмечается, что сейм Польши принял закон, который внес изменения в сферу применения Договора. Сообщается, что парламент страны большинством голосов проголосовал за приостановку участия страны в международном договоре.

ДОВСЕ был подписан СССР в 1990 году. В 1992 году постсоветские страны договорились о максимальном количестве военной техники, которая может находиться на их территории.

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