Европейский центральный банк снизил процентные ставки

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского центрального банка понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Об этом сообщается на сайте Европейского центрального банка, передает Trend.

Согласно информации, ставка по депозитам теперь составляет 2,5%, ставка основных операций рефинансирования - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%.

Данное решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!