В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Римским

БАКУ /Trend/ - В Ватикане проходит церемония прощания с покойным Папой Франциском.

Об этом сообщает BBC, передает Trend.

Отмечается, что на церемонии присутствуют лидеры десятков стран, в том числе президент США Дональд Трамп. После того, как глава Белого дома почтил память понтифика перед его гробом, который был установлен в базилике Святого Петра, он присоединился к другим мировым лидерам.

После завершения церемонии прощания в базилике Святого Петра гроб понтифика был перенесен на площадь Святого Петра, где проходит заупокойная месса.

Богослужение возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре – декан коллегии кардиналов.

Ожидается, что похоронная месса завершится примерно в 14:30-14:45 по бакинскому времени.

По завершении церемонии гроб с телом Папы доставят в Базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения.

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