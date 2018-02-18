В Израиле рассказали о количестве поражённых целей в результате авиаударов по сектору Газа

18 февраля 2018 10:25 (UTC+04:00)

Израильские военные рассказали о том, сколько целей им удалось уничтожить во время недавних авиаударов по позициям ХАМАС в секторе Газа, передает RT.

«В общей сложности наши силы нанесли ответные удары по 18 целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС», - указывается в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в Twitter.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после подрыва на фугасе израильского армейского патруля.

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