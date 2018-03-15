Израильские танки обстреляли сектор Газа в ответ на подрыв фугасов

15 марта 2018 10:28 (UTC+04:00)

Израильские танки обстреляли позиции боевиков в ответ на подрыв нескольких фугасов, которые были заложены на границе сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейская пресс-службу.

Со стороны израильтян потерь нет, о результатах ответного огня информации пока не поступало.

"Некоторое время назад были приведены в действие несколько взрывных устройств у забора безопасности в северной части сектора Газа, информации о пострадавших не поступало", — сказано в сообщении военных.

"В ответ танки Армии обороны Израиля обстреляли посты, принадлежащие террористической организации ХАМАС", — добавили они.

Израильтяне считают исламистское движение ХАМАС ответственным за все агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава и требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Около месяца назад на фугасе, тоже заложенном на границе сектора Газа, подорвался армейский патруль, в результате четверо военнослужащих были ранены. Израиль ответил на нападение самыми массированными бомбардировками инфраструктуры боевиков со времен последней войны в анклаве, случившейся в 2014 году.

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