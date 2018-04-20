В секторе Газа в ходе стычек с армией Израиля погибли четыре человека

20 апреля 2018 22:32 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа в пятницу, число раненых достигло 645 человек, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

Ранее сообщалось о двух погибших и 83 раненых.

"Число жертв в секторе Газа увеличилось до четырех палестинцев, в числе которых несовершеннолетний юноша, 645 человек получили ранения", - заявил Ашраф аль-Кедра.

Он добавил, что среди пострадавших 124 ранены боевыми пулями, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в беспорядках и столкновениях с израильской армией на границе с Газой принимают участие около трех тысяч палестинцев. На прошлой неделе число участников акций протеста достигало 10 тысяч.

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