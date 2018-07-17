Израиль остановил поставки топлива в сектор Газа

17 июля 2018 13:02 (UTC+04:00)

Израиль ужесточил блокаду сектора Газа, запретив до конца недели завозить туда топливо, сообщило министерство обороны страны, передает РИА Новости.

Решение, чреватое углублением социально-экономического кризиса в анклаве, израильтяне называют ответом на продолжающиеся "террористические поползновения" со стороны правящего движения ХАМАС, к которым они относят запуски через границу воздушных шаров с горючими веществами и взрывными устройствами.

"Министр обороны Авигдор Либерман после консультаций с начальником генерального штаба решил до ближайшего воскресенья закрыть КПП "Керем Шалом" для топлива", — сообщило министерство.

Согласно пресс-релизу, единственный грузовой переход на границе Израиля с сектором Газа продолжит пропускать продовольствие и медикаменты, поставки которых будут утверждаться в индивидуальном порядке. Неделю назад израильтяне объявили о закрытии "Керем-Шалом" для коммерческого экспорта и импорта, однако, как говорят палестинцы, поставки горючего при этом продолжались.

Еще одной мерой давления на сектор Газа стало очередное сокращение акватории Средиземного моря, где палестинцам разрешен лов рыбы, — с шести до трех миль от побережья.

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