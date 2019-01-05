Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках

5 января 2019 13:12 (UTC+04:00)

Власти Израиля планируют разместить тысячи гостей песенного конкурса "Евровидение-2019"" в палаточном городке. Об этом сообщила советник мэра Тель-Авива Рона Хульдаи Илана Михаэли, передает Trend со ссылкой на kp.ru.

По ее словам, речь идет о временном жилье трех ценовых категорий, различающемся уровнем комфорта. Так, чтобы сэкономить средства можно будет купить место на площадке для размещения собственной палатки. Вторая категория подразумевает установку просторных походных шатров, а самым комфортным вариантом являются небольшие домики с собственным санузлом и кондиционером.

Власти города уже объявили тендер на постройку палаточного городка в парке "Ха-Яркон". Там же будут оборудованы места для проведения вечеринок, зоны быстрого питания и пункты проката велосипедов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, музыкальный конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года Израиль получил право на проведение Евровидения после того, как Нетта Барзилай победила на песенном соревновании в Португалии.

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