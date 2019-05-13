Фонд Genesis Prize внесет $1 млн на “Берешит 2”

13 мая 2019 09:31 (UTC+04:00)

Фонд Genesis Prize Foundation объявил, что внесет 1 миллион долларов на вторую попытку высадки Израильского космического корабля «Берешит 2» на Луну, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Объявление было сделано в прошлую среду вечером, во время речи председателя SpaceIL Морриса Кана на ежегодном представлении празднования Дня Независимости Израиля.

«Мы поддерживаем Берешит 2, и именно поэтому мы создали наш фонд: чтобы вдохновлять еврейский народ, укреплять связи между Израилем и диаспорой и привить чувство гордости за достижения Израиля », - сказал Стэн Половец, соучредитель и председатель Фонда. «Мы рады быть первым фондом, который объявил о поддержке Beresheet 2 и пригласил вас присоединиться к нам в поддержке этого важного проекта».

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