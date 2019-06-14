Голландский гигант объединился с израильским стартапом

Венчурное подразделение ABN AMRO Bank стало стратегическим партнером израильского стартапа ThetaRay, который специализируется в области искусственного интеллекта и крупных баз данных, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Как известно, израильский стартап разрабатывает программное обеспечение, имитирующее интуитивное принятие решений человеком, для обнаружения хакерских действий, предотвращения схем отмывания денег и выявления мошенничества и плохих кредитов.



Голландские инвестиции появились после того, как ABN использовала решения израильского стартапа, чтобы опередить угрозы, включая обнаружение отмывания денег, торговли людьми и финансирования терроризма.



Фирмы не раскрывают сумму сделки или долю участия в стартапе. Это первая инвестиция голландского фонда в израильскую компанию.



Размер венчурного фонда ABN AMRO Digital Impact Fund составляет 50 миллионов евро, предназначенных для инвестиций в финансовые технологии.



В рамках соглашения ABN AMRO Bank будет способствовать развитию связей между ThetaRay и другими клиентами и инвесторами, говорится в пояснительном письме.



Средства пойдут на расширение деятельности стартапа и помощь в выходе на новые рынки и найме новых работников.

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