Башкортостан и Израиль обсудили сотрудничество

Сотрудничество между Израилем и Башкортостаном в областях сельского хозяйства и здравоохранения, а также экономики, гуманитарной и социальной сферах обсудили власти Башкортостана с послом Израиля в России Гарри Кореном. Глава израильской дипмиссии в сопровождении представителей израильского бизнеса посетил Башкортостан 26-27 августа, передает Trend со ссылкой на Jewish.ru.

В ходе встречи с врио главы республики Радием Хабировым обсуждалась возможность взаимодействия в области экономики, гуманитарной и социальной сферах, а также открытия прямого авиасообщения Уфа-Израиль. На встрече с и.о. министра здравоохранения Максимом Забелиным были подняты вопросы перспектив сотрудничества, сообщили в посольстве Израиля. Также в ходе визита в Уфу посол встретился с министром сельского хозяйства Башкортостана Ильшатом Фазрахмановым. Стороны рассмотрели варианты сотрудничества и развития совместных проектов, в частности в области молочного животноводства.

Посол Израиля посетили занимающуюся продвижением инвестиционных проектов «Корпорацию по развитию Республики Башкортостан» и обсудили взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций. Представитель Израиля также встретился с башкортостанским раввином Даном Кричевским, который показал делегации общинный центр и синагогу, и представил проект пансионата для престарелых «Родительский дом».

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