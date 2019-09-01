Израиль объявил о завершении обмена ударами на границе с Ливаном

Израильские военные называют исчерпанным на "тактическом уровне" обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" на границе двух стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что в ходе воскресного инцидента, одного из самых серьезных с войны 2006 года, ливанцы подбили противотанковой ракетой военную машину "скорой помощи", а израильтяне ответили примерно сотней артиллерийских снарядов.

"На тактическом уровне инцидент в районе (приграничного селения) Авивим, похоже, завершен, но на стратегическом уровне ситуация продолжает развиваться", - сказал он на брифинге для иностранных журналистов.

Офицер говорит, что военные неделю ждали нападения "Хезболлах", которое публично пообещало отомстить за гибель своих активистов в недавних израильских авианалетах на Сирию.

"В качестве одного из наиболее вероятных сценариев мы как раз рассматривали обстрел с применением противотанковых ракетных комплексов", - сказал Конрикус.

""Хезболлах" совершило нападение, которое планировало, но не сумело нанести нам потери", - добавил он.

По данным военных, с ливанской стороны было выпущено две-три противотанковых ракеты, которые попали в пограничный пост и армейскую машину "скорой помощи".

"Мы открыли огонь по группе атаковавших нас боевиков, выпустив около сотни артиллерийских снарядов и очень ограниченно задействовав ударные вертолеты", - рассказал Конрикус.

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