Израильская армия нанесла удар по посту ХАМАС в ответ на обстрел

30 ноября 2019 00:52 (UTC+04:00)

Израиль атаковал цели ХАМАС в Газе в ответ на снаряд, выпущенный по израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня вечером ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ атаковали военный пост ХАМАС в серверной части палестинского анклава", - говорится в сообщении израильских военных.

Ранее сообщалось о снаряде, выпущенном палестинскими группировками сторону израильской территории. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в кибуце Реим.

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