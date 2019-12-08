Израильские военные сбили две ракеты, выпущенных из сектора Газа

8 декабря 2019 01:07 (UTC+04:00)

Израильские военные засекли пуск трех ракет из сектора Газа и сбили две из них, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

"Зафиксирован пуск трех ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них перехвачены системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении израильских военных.

Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.

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