Израиль закрыл границу с Египтом из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает телеканал, пограничный переход в городе Таба был закрыт в воскресенье в 17:00 по местному времени. Кроме того, по данным телеканала, израильтянам, возвращающимся из Египта, следует две недели провести на карантине.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии.

Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением с наказанием до семи лет лишения свободы.