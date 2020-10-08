В США заявили, что к договоренностям с Израилем могут присоединиться 3-4 страны

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что в ближайшие несколько месяцев к договоренностям о нормализации отношений с Израилем могут присоединиться минимум от трех до четырех государств. Об этом он заявил во время выступления в штате Невада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в настоящее время поддерживаем контакты с рядом арабских стран о присоединении к "Авраамовым соглашениям", - сказал он. По его словам, есть "высокая вероятность" этого.

"Я думаю, в ближайшие несколько месяцев на этом направлении будет наблюдаться настоящий прогресс. Думаю, что минимум три или четыре государства дополнительно присоединятся к "Авраамовым соглашениям". Полагаю, это полностью изменит ситуацию на Ближнем Востоке", - добавил О'Брайен.

15 сентября в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Руководитель израильского кабинета назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту". Перед подписанием договоренностей президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке.