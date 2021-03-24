Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на среду подвергла бомбардировке военные объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты в сторону еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на ракету, запущенную сегодня ночью из Газы в Израиль, истребители и штурмовые вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по мастерской, где производились снаряды, и военному посту ХАМАС", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.