Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на среду подвергла бомбардировке военные объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты в сторону еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ответ на ракету, запущенную сегодня ночью из Газы в Израиль, истребители и штурмовые вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по мастерской, где производились снаряды, и военному посту ХАМАС", - говорится в сообщении, размещенном на странице армии в Twitter.
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