Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился
Банк Израиля сообщает, что во вторник, 4 мая, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара возрос на 0,185% и составил 3,252 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,179% и составил 3,905 шекеля за €1.
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