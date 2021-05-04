Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 4 мая, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара возрос на 0,185% и составил 3,252 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,179% и составил 3,905 шекеля за €1.