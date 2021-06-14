Минздрав Израиля: Препарат Champix для борьбы с никотиновой зависимостью опасен для здоровья

Министерство здравоохранения распорядилось прекратить применение препарата Champix для борьбы с никотиновой зависимостью и отозвать лекарство из аптек, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Распоряжение поступило в связи с тем, что в препарате была обнаружена высокая концентрация канцерогенных веществ.