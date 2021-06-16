7 июля Ицхак Герцог вступит в должность президента

Пресс-служба канцелярии президента Израиля Реувена Ривлина сообщила, что церемония приведения к присяге нового главы государства состоится в среду, 7 июля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Ицхак Герцог принесет присягу в Кнессете, а затем прибудет в резиденцию главы государства, где впервые состоится официальная церемония смены президентов.