Халиль аль-Джалахма официально назначен послом Бахрейна в Израиле
Король Бахрейна Хамад бин Исса аль-Халифа подписал указ о назначении Халида аль-Джалахмы первым в истории послом королевства в Израиле. О том, что дипломат будет назначен на эту должность, сообщалось еще в марте 2021 года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Аль-Джалахма занимает пост главы оперативного центра министерства иностранных дел. В 2009-2013 году он был советником-посланником посольства Бахрейна в США.
Как сообщается, официальная договоренность о его назначении была достигнута в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Бахрейна Абд аль-Латифа аз-Зийяни с Гапби Ашкенази, до недавнего времени возглавлявшим израильский МИД.
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