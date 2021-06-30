Халиль аль-Джалахма официально назначен послом Бахрейна в Израиле

Король Бахрейна Хамад бин Исса аль-Халифа подписал указ о назначении Халида аль-Джалахмы первым в истории послом королевства в Израиле. О том, что дипломат будет назначен на эту должность, сообщалось еще в марте 2021 года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Аль-Джалахма занимает пост главы оперативного центра министерства иностранных дел. В 2009-2013 году он был советником-посланником посольства Бахрейна в США.

Как сообщается, официальная договоренность о его назначении была достигнута в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Бахрейна Абд аль-Латифа аз-Зийяни с Гапби Ашкенази, до недавнего времени возглавлявшим израильский МИД.