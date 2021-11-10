Более 4 млн израильтян получили третью дозу прививки от ковида

Более 4 млн из 9,3 млн жителей Израиля уже вакцинированы третьей дозой прививки от коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на вечер вторника 4 000 333 вакцинированных израильтян уже получили третью дозу прививки", - говорится в заявлении.

Кампания по вакцинации населения препаратом американской компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,25 млн человек, вторую - 5,75 млн.