На севере Израиля разбился военный вертолет

Вертолет израильской армии разбился у побережья города Хайфа. Об этом пишет газета Times of Israel, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что на борту вертолета находились три члена экипажа, спасатели извлекли их из воды. Один из пострадавших получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. В больнице заявили, что его сначала расположили в шоковом отделении, а затем перевели в отделение интенсивной терапии для дальнейших манипуляций.

Судьба остальных членов экипажа пока не выяснена.

На видеозаписи, сделанной сразу после крушения , видны пылающие обломки недалеко от побережья. Над районом также были запущены осветительные ракеты в помощь поисково-спасательным группам.

По словам военных, рухнувший вертолет Eurocopter AS565 Panther был занят в учениях. Такая модель вертолета используется в основном для миссий на море, так как он может приземляться на ракетные корабли ВМС Израиля.