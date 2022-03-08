В Израиле заявили, что оставляют за собой право действовать против ядерной программы Ирана

Власти Израиля считают ядерную сделку с Ираном неэффективной и оставляют за собой право предпринимать любые шаги против ядерной программы исламской республики. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид по итогам состоявшейся в Риге встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"<...> Израиль продолжает свои усилия по предотвращению превращения Ирана в ядерную [державу]. Соглашение [по ядерной программе Ирана], которое готовится к подписанию в Вене, является плохим и неэффективным. Израиль не несет каких-либо обязательств и оставляет за собой право действовать любым образом против иранской ядерной программы", - указал шеф израильской дипломатии, слова которого приводятся в заявлении возглавляемого им ведомства.