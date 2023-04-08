В Израиле прошли массовые акции протеста оппозиции

Израильская оппозиция вновь провела в субботу вечером массовые акции протеста против судебной реформы, несмотря на обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Крупнейшая демонстрация по традиции прошла возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организаторы решили не отказываться от проведения акции, невзирая на обстрелы израильской территории из сектора Газа и Ливана, осуществленные ранее на этой неделе, и несмотря на серию терактов, последний из которых был совершен в Тель-Авиве в пятницу вечером. При этом формат манифестации изменился: митинг начался с минуты молчания в память о жертвах террора, а от музыкального сопровождения решили отказаться. Кроме того, был отменен большой марш по улицам Тель-Авива, который планировался после основного митинга.

В ходе демонстрации десятки тысяч ее участников скандировали привычные лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и критиковали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его кабинет за предложенный проект судебной реформы. Кроме того, митингующие упрекали правительство в неспособности стабилизировать ситуацию в сфере безопасности и обеспечить гражданам Израиля мирную жизнь.