Министр информации Израиля ушла в отставку

БАКУ/Trend/ – Министр информации Израиля Галит Дистель-Атбарьян ушла в отставку.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Галит Дистель-Атбарьян написала в своем аккаунте социальной сети "X" (бывший Twitter).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".