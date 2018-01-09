КНДР и Южная Корея начали переговоры на высоком уровне

КНДР и Южная Корея начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По данным агентства, переговоры начались в 10:00.

Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи. Переговоры проходят в закрытом режиме, без журналистов.

В новогоднем обращении к народу 1 января лидер КНДР Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал, но в то же время высказался за улучшение межкорейских отношений и участие в феврале команды Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеульские власти приветствовали эту готовность к диалогу и предложили провести переговоры на высоком уровне.

Чо Мён Гюн заявил накануне журналистам, что на переговорах обсуждение будет сосредоточено на вопросах участия КНДР в Олимпиаде, а также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны.

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