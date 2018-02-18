В Канаде самолет вернулся в аэропорт из-за пламени из выхлопной трубы

18 февраля 2018 08:05 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Air Canada Express вернулся в аэропорт вылета в канадском городе Саскатун из-за того, что рядом с левой выхлопной трубой были замечены языки пламени, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

Самолет направлялся в канадский Калгари, но был вынужден вернуться в Саскатун через некоторое время после взлета, так как члены экипажа заметили возгорание.
"Все пассажиры были эвакуированы без происшествий", - сообщил аэропорт в Twitter.

Отмечается, что пассажиры позднее вылетели в Калгари другим рейсом.

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Azernews Newspaper
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