В Мексике десятки человек пострадали при нападении пчел

25 февраля 2018 00:22 (UTC+04:00)

Более 20 человек пострадали в результате нападения пчел на мексиканский город Сапопан в штате Халиско, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter пожарной службы Сапопана.

"Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них — три офицера пожарной охраны, которые работали на месте", — сообщила пожарная служба Сапопана в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас спасатели и пожарные оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в госпитали.

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