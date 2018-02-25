В Мексике десятки человек пострадали при нападении пчел

Более 20 человек пострадали в результате нападения пчел на мексиканский город Сапопан в штате Халиско, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter пожарной службы Сапопана.

"Всего 24 человека получили повреждения от укусов пчел, среди них — три офицера пожарной охраны, которые работали на месте", — сообщила пожарная служба Сапопана в своем микроблоге в Twitter.

Сейчас спасатели и пожарные оказывают помощь пострадавшим и доставляют их в госпитали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.