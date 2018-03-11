В Чили состоялась инаугурация Себастьяна Пиньеры

11 марта 2018 22:59 (UTC+04:00)

Себастьян Пиньера в воскресенье во второй раз принес присягу в качестве президента Чили. Инаугурация прошла в здании Национального конгресса (парламента) республики и транслировалась в социальных сетях, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали президенты Аргентины Маурисио Макри, Боливии Эво Моралес, Бразилии Мишел Темер, Перу Педро Пабло Кучински, Мексики Энрике Пенья Ньето, Эквадора Ленин Морено и Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Их венесуэльский коллега Николас Мадуро отсутствовал на инаугурации, несмотря на официальное приглашение, которое получили все лидеры стран региона.

Пиньера вновь занял высший государственный пост по итогам второго тура президентских выборов, прошедшего 17 декабря. За кандидата от правого альянса "Чили, вперед!" проголосовали 54,58% избирателей. Его соперником был сторонник правительства экс-главы государства Мишель Бачелет - сенатор Алехандро Гильер.

Во время предвыборной кампании 68-летний Пиньера, руководивший Чили с 2010 по 2014 год, подвергал резкой критике политику действующей администрации и коалиции "Новое большинство". Он также обещал удвоить темпы роста экономики, замедлившегося в годы правления Бачелет, за счет создания условий для привлечения инвестиций, пересмотра бюджетных расходов и снижения налогов, которыми облагаются компании.

Кроме того, кандидат, входящий, по версии журнала Forbes, в десятку самых богатых чилийцев, заявил о планах пересмотреть рабочую и образовательную реформы, которые проводило правительство Бачелет. Он, в частности, не считает необходимым делать обучение в вузах бесплатным для всех.

Хотя сторонники Пиньеры победили на парламентских выборах, состоявшихся в ноябре, у них нет абсолютного большинства ни в одной из палат парламента. По итогам голосования члены "Чили, вперед!" занимают 72 места в 155-местной Палате депутатов и 19 - в 43-местном Сенате.

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